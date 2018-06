Golf, Augusta Masters: Reed trionfa in volata su Fowler

9 aprile 2018

Patrick Reed ha vinto i Masters di golf di Augusta. Il 27enne statunitense si è aggiudicato il suo primo major con una vittoria sul filo su Rickie Fowler. Ha chiuso con 15 colpi sotto al par, Fowler si è arreso per un solo colpo. Terzo posto per Spieth (-13). Buon piazzamento per Francesco Molinari, che si è piazzato 20esimo. Chiude con un colpo sopra il par e 32esimo Tiger Woods, al suo rientro in un master.