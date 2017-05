Florida, Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza

29 maggio 2017

L’ex numero uno del golf mondiale, Tiger Woods , 41 anni, è stato arrestato in Florida per guida in stato di ebbrezza. Lo provano i registri online del carcere della contea di Palm Beach, da cui risulta che Woods sia entrato in prigione alle 7.18 di lunedì mattina dopo che era stato fermato a Jupiter (Florida). Poi è stato rilasciato alle 10.50.

Qualcuno parla di carriera finita per uno dei più grandi giocatori mai visti sul green. La sua carriera agonistica è senza macchia: 14 Major vinti, decine di tornei in bacheca e 683 settimane al vertice del World Ranking.



La sua vita lontano dal golf invece è stata segnata da tanti bassi. Da quando nel 2009 è stato abbandonato dalla moglie, la modella svedese Elin Nordegren, stanca dei suoi tradimenti, Elderick Tont Woods non ha più rialzato la testa. Ha trascorso qualche tempo in una clinica per curare la sua dipendenza dal sesso, si è fidanzato con Lindsey Vonn, la campionessa di sci che lo ha abbandonato pure lei per una questione di corna. Quindi è tornato a giocare, si è bloccato di nuovo alla schiena tanto da finire sotto i ferri ad aprile.





Tiger Woods e la convalescenza

Tiger Woods era tornato a far parlare di sè solo qualche giorno fa per aver ribadito di voler tornare “inequivocabilmente” ad essere un giocatore professionista. Woods è reduce dalla quarta operazione alla schiena e non sa quanto potrà tornare ad allenarsi. Ci vorranno mesi per ripresentarsi in campo pratica e quindi tutto lascia pensare che la stagione 2017 sia già da considerarsi chiusa.