Golf, Ryder Cup: vince ancora il team Europa

Il team dell'Europa, detentrice del trofeo, ha vinto la Ruder Cup 2014 di golf, con il punteggio di 16,5 a 11,5 sugli Usa sul 'green' scozzese di Gleneagles. Il punto decisivo lo ha conquistato Jamie Donaldson battendo Keegan Bradley. E' il terzo successo consecutivo per il team del Vecchio Continente.

Questo il dettaglio delle sfide svoltesi oggi sul 'green' di Gleneagles:

Rory McIlroy (Europa) batte Rickie Fowler (Usa) 5-4

Graeme McDowell (Europa) batte Jordan Spieth (Usa) 2-1

Patrik Reed (Usa) batte Henrik Stenson (Europa) 1 up

Martin Kaymer (Europa) batte Bubba Watson (Usa) 4-2

Phil Mickelson (Usa) batte Stephen Gallacher (Europa) 2 up

Matt Kuchar (Usa) batte Thomas Bjorn (Europa) 4-3

Justin Rose (Europa) e Hunter Mahan (Usa) parità

Jamie Donaldson (Europa) batte Keegan Bradley (Usa) 4-3

Sergio Garcia (Europa) batte Jim Furyk (Usa) 1 up

Jimmy Walker (Usa) batte Lee Westwood (Europa) 3-2

Ian Poulter (Europa) e Webb Simpson (Usa) parità

Victor Dubuisson (Europa) e Zach Johnson (Usa) parità