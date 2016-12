Golf, Larrazabal manda la pallina tra le ginocchia di uno spettatore

Lo avevamo lasciato in preda all'attacco di uno sciame di vespe durante il Malaysian Open di golf, che lo aveva costretto a tuffarsi nelle acque di un laghetto per mettersi in salvo. Ora Pablo Larrazabal torna a far parlare di sè per un altro... inconveniente. A Wentworth lo spagnolo ha lasciato la pallina, che è andata a incastrarsi tra le ginocchia di uno spettatore. "Perché tutte le cose incredibili succedono a me?", ha commentato Larrazabal su Twitter.