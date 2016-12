Golf: Lucy Li, a 11 anni agli Us Open

Nuovo record di precocità nel mondo del golf. Lucy Li, 11enne di Redwood Shores, California, si è qualificata allo Us Open sbriciolando il precendete primato di Lexi Thompson, che nel 2007 aveva strappato il pass per il prestigioso torneo all'età di 12 anni, 4 mesi e 18 giorni. La ragazzina di chiare origini asiatiche si è qualificata girando in 74 e 68 colpi sull'Old Course, campo di par 72 ad Half Moon Bay, in California, staccando di ben sette colpi la seconda classificata, Kathleen Scavo.

Lucy Li ha già un successo ad Augusta contro avversarie più grandi dopo aver vinto nel suo gruppo di età il Drive, Chip and Putt Championship che si è tenuto ad aprile prima del Masters. L'anno scorso la californiana ha partecipato allo U.S. Women's Amateur Public Links Championship ma non ha superato il taglio nonostante abbia chiuso il primo giro con un colpo sotto il par.