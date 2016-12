Golf, Open d'Italia: vince Quesne, male gli azzurri

Il migliore degli azzurri è Francesco Molinari, incappato in una giornata storta con un doppio bogey, tre bogeys e due birdies. Il campione torinese, favorito alla vigilia, ha concluso in sedicesima posizione con 281 colpi totali, sette sotto il par. Male anche Matteo Manassero, che nel quarto e ultimo giro ha perso 4 colpi e ha chiuso in quarantaduesima posizione con 285.