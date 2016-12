Golf, Open d'Italia: Molinari perde la vetta nel terzo giro

Francesco Molinari perde la vetta. Il campione torinese chiude il terzo giro dell'Open d'Italia con un -1 che gli costa la testa della classifica generale, guadagnata dall'australiano Marcus Fraser (-4), in vantaggio di un solo colpo (205 a 206). Molinari resta dunque in corsa per il successo e sogna di bissare il trionfo del 2006. Insieme all'italiano ci sono lo svedese Langeren e il belga Colsaerts, altro grande favorito per la vittoria finale. Restano nella top ten altri due italiani: Matteo Manassero e il sorprendente Renato Paratore, entrambi noni con -7. Domani l'ultimo giro a Torino.