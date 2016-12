Golf, Open d'Italia: Molinari in testa dopo il secondo giro

Francesco Molinari in vetta all'Open d'Italia di golf al termine della seconda giornata. Il campione torinese chiude il secondo giro con 67 colpi (-5) e si porta così al vertice della classifica con un complessivo -9 (135 colpi), in compagnia del cileno Aguilar e dell'irlandese Thornton. Supera il taglio anche Matteo Manassero (-4 totale), ma la vera sorpresa è il 16enne Renato Paratore, capace di completare il percorso in 66 colpi.