Golf, Open d'Italia: Molinari 7o dopo il primo giro

Francesco Molinari è il migliore degli azzurri dopo il primo giro all'Open d'Italia di golf in corso al Circolo Golf Torino La Mandria di Fiano Torinese e valido per lo European Tour. L'atleta piemontese, fratello di Edoardo, ha chiuso in settima posizione con 68 colpi totali, 4 sotto il par. Appaiati a Molinari ci sono l'irlandese Thornton, il danese Hansen, gli inglesi Finch e Benson, lo spagnolo Campillo e il sudafricano Kingston. In vetta alla classifica c'è invece un terzetto formato dal belga Colsaerts, impressionante all'inizio con 7 birdies (6 di fila) nelle prime nove buche, dall'argentino Gonzalez e dal tedesco Kieffer, che hanno completato le prime 18 buche in 65 colpi, a -7 dal par.