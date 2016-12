Golf, Open di Francia: trionfa McDowell

Il nordirlandese Graeme McDowell ha vinto l'Open di Francia sul percorso de Le Golf National a Guyancourt. Il 34enne nordirlandese ha portato a due i successi stagionali e a nove quelli nel circuito, comprensivi di un major (Us Open 2010): secondo posto per il sudafricano Richard Sterne, staccato nel finale. In ritardo gli italiani in gara: Francesco Molinari si è classificato 18.esimo, Matteo Manassero ha chiuso 25.esimo pagando a caro prezzo un inatteso blackout nelle battute conclusive.

Sono usciti al taglio Edoardo Molinari e Alessandro Tadini, entrambi 66esimi e fuori per un colpo, e Matteo Delpodio, 146esimo.