Golf, Francesco Molinari chiede consigli su Twitter per un occhio rosso

"C'è qualche oculista tra i miei followers? Mi è comparsa una cosa in un occhio e non so cos'è. Suggerimenti?". Sul suo profilo Twitter, il golfista Francesco Molinari lancia l'appello postando la foto e chiede consigli, che non tardano ad arrivare. "Sono un fisioterapista ma vedendo la foto mi sembra una infiammazione da colpo d'aria o da allegria a qualche polline...", gli risponde Sergio. "E' l'allergia ai pantaloni di Horschel!", ci scherza su Mauro.