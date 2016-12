Golf, allo US Open trionfa Justin Rose

Il britannico Justin Rose trionfa nella 113esima edizione dello U.S. Open, torneo di golf dal montepremi di 8 milioni di dollari . Per il 32enne inglese è il primo Major della carriera, rincorso da ben 15 anni: nel 1998, infatti, Rose chiuse al quarto posto nel British Open. Il popolo inglese festeggia il trofeo americano che torna in Gran Bretagna dopo ben 43 anni. Deludente Tiger Woods ch ha chiuso il torneo al 32esimo posto a +13 sopra il par.

Il Merion Golf Club ha rappresentato un percorso davvero complicato per i golfisti in gara se si pensa che lo stesso Rose ha chiuso a +1 sopra il par (281), con un punteggio piuttosto alto nel corso delle quattro giornate (71 69 71 70). Niente da fare, ancora una volta, per Phil Mickelson, al secondo posto per la sesta volta in carriera in uno U.S. Open. Il californiano, primo fino a ieri, paga i tre bogey di giornata. A pari merito con Mickelson, a +3 sopra al par, troviamo Jason Day, autore di una buona 4 giorni. Addirittura 41esimo Rory McIlroy (294, +14). Adam Scott chiude infine 45esimo (295, +15).