Golf, Us Open: out Francesco Molinari, Manassero in ritardo

Horschel, 27enne statunitense e salito alla ribalta quest’anno con il primo successo in carriera conquistato nello Zurich Classic, e Mickelson, 43enne californiano che di successi ne ha messi in fila ben 41, precedono di un colpo Steve Stricker e gli inglesi Luke Donald e Justin Rose. Torna a sperare a Tiger Woods, appaiato al 17esimo posto in compagnia del nord irlandese Rory McIlroy. Qualche momento di apprensione per il fuoriclasse statunitense per un infortunio al braccio sinistro rimediato durante l'esecuzione di un colpo: "Ho sentito dolore ma poi è diminuito - rivela Woods -. Comunque il braccio lo muovo abbastanza bene e credo che sarò in buone condizioni per l’inizio del terzo giro".