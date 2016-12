Golf, Manassero: "Momento bellissimo"

E' un momento speciale per Matteo Manassero, il giovane talento del golf italiano reduce dal successo nel prestigioso Pga Championship di Wentworth, dove è stato il più giovane vincitore nella storia del torneo, e il quarto posto della scorsa settimana al Nordea Masters in Svezia. L'asso veronese, intervistato al Circolo Golf Royal Park I Roveri di Fiano Torinese (Torino), ha detto: "Sono in un bellissimo momento, sono contento di come sto giocando e di come è andato l'ultimo mese in generale. Sono state due settimane speciali, impegnative ma stupende".

Sulla vittoria del BMW Championship, Manssero ha aggiunto: "Mi ha dato tanta confidenza nel mio gioco, mi ha dato entusiasmo e consapevolezza di poter far bene nelle gare di altissimo livello e tanta esperienza. Adesso starò più tranquillo e sarò capace di gestire le diverse situazioni". Sui prossimi obiettivi, Us Open e, a metà luglio il British Open, poi l'Open d'Italia, ha detto: "Non vedo l'ora di partire e giocare".

La chiusura del giovane golfista veronese è per il Milan, di cui è grandissimi tifoso: "Sono un sostenitore di Allegri, sono contento di come è finita la vicenda con Berlusconi e che sia rimasto".