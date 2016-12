Golf, Nordea Masters: vince il finlandese Ilonen, Manassero quarto

Per Ilonen si tratta della terza affermazione in carriera (l'ultimo successo risale al 2007) e della seconda in questo torneo. Il podio è completato dall’austriaco Bernd Wiesberger, che chiude a quota 271 (69 72 64 66, -17). Scatto d'orgoglio per Francesco Molinari, che dopo il +1 di sabato lascia la Svezia con un -4 e chiude in ventiduesima posizione con 278 (70 67 73 68, -10). Eliminati al taglio Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli, Alessandro Tadini e Matteo Delpodio.