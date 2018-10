Gli sportivi e i gioielli: non solo Ronaldo e il suo orologio, Mayweather batte tutti - La classifica

24/10/2018

Cristiano Ronaldo ha stupito molti appassionati di calcio e di orologi sfoggiando durante la conferenza stampa di presentazione del match di Champions League contro il Manchester United un Franck Muller Geneve da 1,5 milioni di euro. Ma il fuoriclasse portoghese della Juventus non è l'unico sportivo che è stato sorpreso a indossare in pubblico un "gioiello" così lussuoso, né quello che ha speso di più per acquistarlo. Il più "pazzo" è il pugile Floyd 'Money' Mayweather, e stacca di 10 volte il Pallone d'Oro in carica con un diamante sotto forma di orologio: si tratta del Billionaire di Jacob and Co e costa 18 milioni di euro.



Sfoglia la fotogallery per scoprire la classifica speciale dei 21 sportivi (e la disciplina di riferimento praticata oggi o in passato) più "fissati" con il lusso sui quadranti, riportando modello e prezzo.