Lo sport greco in lutto: deceduta Anna Pollatou, bronzo olimpico nel 2000

L'otto ottobre avrebbe compiuto 31 anni. La quasi totalità dei quali vissuti dedicandosi alla disciplina che da passione si era fatta lavoro: la ginnastica. Tanto da portarla a conquistare la medaglia di bronzo nella ritmica a squadre all'Olimpiade di Sydney nel 2000 e a dedicarsi poi all'insegnamento come allenatrice. Anna Pollatou, atleta greca nata nel 1983 a Cefalonia, si è spenta invece la scorsa notte, vittima di un incidente stradale, un frontale con un autocarro avventuto sulla strada che collega Patrasso a Pyrgos, sulla costa occidentale del Peloponneso. La Federazione Ginnica ellenica ha in mattinata diffuso un comunicato in cui esprime le proprie condoglianze ai parenti di Anna Pollatou ed "il profondo dolore per la perdita prematura di un ginnasta che era un modello di comportamento. Era una giovane donna che aveva molto da offrire e non solo allo sport".