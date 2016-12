Formula 1, Nigel Mansell: 60 anni da Leone

Ferragosto è il periodo dell'anno più gettonato per le vacanze ma può essere anche il momento giusto per diventare campione del mondo di Formula Uno . Certo, non si tratta esattamente di un fenomeno di massa. Al contrario, un'impresa rara, rarissima. Riuscita nel 1992 a Nigel Mansell che sicuramente oggi, nel giorno del suo sessantesimo compleanno , si lascerà andare ad un po' di nostalgia e ricorderà, tra l'altro, anche quella domenica 16 agosto di ventuno anni fa quando, al volante della Williams-Renault, il buon Nigel mise al sicuro il titolo iridato (l'unico della sua carriera) a tempo di record. Mai nessuno prima, nell'era moderna della Formula Uno, era riuscito a chiudere la partita così presto.

Un exploit che però Mansell ha potuto godersi relativamente poco, lo spazio di un decennio, perchè proprio al Gran Premio successivo, in Belgio, centrava la sua prima vittoria nel Mondiale Michael Schumacher che, dieci stagioni più tardi appunto, avrebbe conquistato il titolo (il quinto ...) addirittura al Gran Premio di Francia del 21 luglio ...

In fondo la carriera di Nigel Mansell, idolo dei fans britannici a cavallo tra la fine degli anni Ottanta ed i primi anni Novanta, ha sempre avuto questa caratteristica: emozioni e prestazioni intense ma destinate a consumarsi rapidamente. Il bilancio però resta ampiamente positivo, anche perché nei suo primi anni di Formula Uno Mansell non sembrava esattamente un predestinato al successo. Veloce ma scostante ai tempi della Lotus, il futuro "Leone d'Inghilterra" cambiò marcia con il passaggio alla Williams che, spinta dai motori Honda, lo portò fino alle soglie del titolo iridato, ma solo per poi dover cedere il passo ad Alain Prost (1986) ed all'odiato compagno di squadra Nelson Piquet ('87).

Denso di promesse solo in parte mantenute il passaggio alla Ferrari (memorabile l'esordio vincente in Brasile con la 639 dotata di cambio al volante), dove la sua proverbiale irruenza pagò poco nel confronto con il metodo e la razionalità di Prost, il cui arrivo alla Williams, al termine del trionfale 1992 di Mansell, convinse l'inglese ad uscire di scena da campione in carica. Nigel attraversò l'Atlantico per inventarsi una seconda carriera nel campionato CART, vincendo il titolo nella stagione del debutto con il Newman-Haas Racing, una delle squadre di punta della specialità, appiccicando sulla carrozzeria della Lola-Ford il suo numero cinque rosso, quel "Red Five" che aveva fatto impazzire i fans inglesi che, ai tempi della Formula Uno, chiamavano affettuosamente "Our Nige" il loro beniamino. Durò però solo un paio di stagioni l'avventura nordamericana, tanto che già nel corso del 1994 Mansell riprese part-time il volante della Williams, per poi chiudere definitivamente il capitolo Formula Uno con un paio di impalpabili apparizioni nel Mondiale 1995 dentro una McLaren-Mercedes ben diversa da quella fabbrica di vittorie e titoli che sarebbe diventata qualche stagione più tardi.

Passato poi alle vetture turismo del prestigioso BTCC (il campionato britannico) e successivamente ai prototipi ed alle Gt, Mansell ha continuato a correre ancora a lungo ma in modo del tutto irregolare, con apparizioni one-off, via via meno brillanti e rappresentative. Insomma una carriera lunga, lunghissima ma dal finale stiracchiato e malinconico, che si è consumata tutto sommato rapidamente, fino a quando della gloria passata non è rimasto quasi più nulla, come la cera di una candela. A spegnere le altre cinquantanove, sulla torta di compleanno, ci penserà oggi lo stesso Nigel!