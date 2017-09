Vuelta, sedicesima tappa: Froome, vince la crono e allunga

5 settembre 2017

Una tappa che, ancora una volta, incorona Chris Froome, protagonista assoluto di questa Vuelta di Spagna. Le battute iniziali vedono Alberto Contador conquistare la vetta con 47' 59'', stesso tempo ottenuto da Ilnur Zakarin. La svolta arriva quando partono, nel giro di 10 minuti, Kelderman e Nibali. L'olandese fa registrare il miglior parziale, con 47'29'', mentre lo Squalo giunge a 28'', chiudendo in 47'57''. Nonostante la splendida prestazione dell'azzurro della Bahrain-Merida, a prendersi la cronometro individuale è Chris Froome. L'inglese si dimostra il migliore in questa specialità chiudendo in 48' esatti, aggiudicandosi la Circuito de Navarra-Logrono.



Un successo fondamentale per il leader e proprietario della maglia rossa: con questa vittoria, Froome allunga in classifica. Nonostante un'ottima tappa, ora Nibali ha 1'58'' di ritardo dalla vetta. In zona podio, c'è da registrare il sorpasso di Kelderman, che con il secondo posto in questi 40.2 km scavalca Zakarin, portandosi al terzo nella generale alle spalle di Froome e di Nibali. Buona prestazione anche di Matteo Trentin, giunto quindicesimo a 2'12'' di ritardo.