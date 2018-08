Vuelta, prima tappa: Rohan Dennis vince la crono di Malaga

25/08/2018

Inizia una Vuelta senza un chiaro favorito, con i principali protagonisti degli ultimi grandi giri (Froome, Thomas, Dumoulin) rimasti a casa. Il cronoprologo di Malaga non offre grandissime indicazioni per la classifica generale, considerata anche la poca lunghezza del percorso (poco meno di 9 km). Si impone, come prevedibile, Rohan Dennis della BMC, da tutti indicato come favorito del giorno. Michael Kiatkowski, altro specialista, realizza una grande prova, ma fa peggio dell’australiano di 6 secondi.



I big della classifica partono decisamente in sordina. Il migliore è Yates, ma con una prova non certo indimenticabile: 24esimo posto, a 29 secondi. Zakarin e Quintana di secondi di ritardo ne accusano 30, ancora peggio vanno Fabio Aru e Vincenzo Nibali, alla ricerca della miglior condizione. 39 secondi di ritardo per il sardo, 40 per il siciliano, come per Pinot. Il peggiore di giornata tra i cosiddetti migliori è Porte, che finisce a 51 secondi. Domani seconda tappa, prima in linea. Subito una frazione insidiosa da Marbella a Caminito del Rey: 163 km con quattro Gpm, anche se con pendenze non particolarmente cattive