Vuelta, Nibali: "Voglio chiudere il 2017 con una grande vittoria"

18 agosto 2017

Vincenzo Nibali è pronto per fare una grande Vuelta e lasciarsi alle spalle le delusione del 2015 quando venne squalificato per essersi attaccato all'ammiraglia dopo una caduta. "Sono convinto di fare bella figura, ce la metterò tutta - ha spiegato - Mi sento bene, ho lavorato duro a San Pellegrino, ho faticato in salita e adesso punto al massimo. Sono in tanti a volere il successo, ma io voglio chiudere la stagione con una grande vittoria".