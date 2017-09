Vuelta, impresa Denifl. Froome si stacca, Nibali recupera 42 secondi

6 settembre 2017

Si torna a salire nella 17esima tappa della Vuelta di Spagna dopo la cronometro di martedì che ha permesso a Chris Froome di allungare la classifica. Le condizioni atmosferiche avverse non sono dalla parte dei corridori, che devono confrontarsi con vento contrario che, di certo, non agevola il compito di chi vuole lanciarsi in fuga. Il primo tentativo lo porta un gruppetto composto da Christopher Juul Jensen (Orica-Scott), Alessandro De Marchi (BMC), Dani Moreno (Movistar), Stefan Denifl (Aqua Blue Sport), Davide Villella (Cannondale-Drapac) e Julian Alaphilippe (QuickStep-Floors), mentre il Team Sky non sembra intenzionato a voler accelerare per ricucire il gap con i fuggitivi. La pioggia si abbatte sui corridori con l'Astana che aumenta il ritmo, portandosi in vetta al gruppo della maglia rossa. La nebbia fittissima rende complicata la prima discesa di giornata con Vincenzo Nibali che prova a piazzare l'attacco nonostante la scarsissima visibilità.



Sul Puerto de Alisas, scende a 2 minuti il vantaggio di Jensen, De Marchi, Moreno, Denifl ed Alaphilippe. Miguel Angel Lopez, Adam Yates e Chaves cercano l'attacco ma nessuno dei tre corridori riesce a rendere incisivo il proprio tentativo. Tutto si decide negli ultimi 7,2 km, i più difficili e probanti dal punto di vista fisico, con pendenze che sfiorano il 26%. Davanti al proprio pubblico, Alberto Contador, alla sua ultima stagione in carriera, vuole regalarsi una vittoria di tappa e piazza uno scatto che lascia sui pedali tutti gli altri, Nibali e Froome compresi. Il Pistolero inizia una folle rimonta nei confronti di Stefan Denifl, ormai rimasto solo al comando. L'austriaco, però, è bravo a difendersi ed è il primo a tagliare il traguardo con 28" di vantaggio sullo spagnolo, giunto stremato. Alle sue spalle Nibali, Lopez e Zakarin chiudono ad 1'04" da Denifl ma riescono a recuperare 42" su di un Froome apparso per la prima volta in difficoltà. Il britannico resta in maglia rossa ma il suo vantaggio sullo Squalo scende a 1'16". La Vuelta è completamente riaperta.