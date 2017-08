Vuelta, dodicesima tappa: Froome cade, ma resta in rosso

31 agosto 2017

La Vuelta 2017, giunta alla dodicesima tappa, continua a regalare emozioni e sorprese. Non è però Marczynski il protagonista, nonostante la seconda vittoria di tappa in questo giro, ma è il solito Chris Froome , anche se questa volta in negativo. Il britannico cade due volte in discesa per poi riuscire a recuperare lo svantaggio. Nibali spreca l'occasione per guadagnarsi la maglia rossa mentre un Contador eroico sembra tornato quello di un tempo.

Doveva essere una tappa "facile", in cui i big avevano deciso di non spingere e cercare di portarla a termine senza troppi problemi, risparmiando le energie per percorsi più impegnativi. Sembrava fossero tutti d'accordo ma la scampagnata è stata rovinata da Alberto Contador che, inaspettatamente, si è lanciato in un allungo di grinta e solitudine, riuscendo a distaccarsi dal resto del gruppo recuperando secondi preziosi in classifica generale. La tappa è poi andata al polacco Marczynski, già una volta salito sul gradino più alto del podio nella competizione, seguito a ruota dagli spagnoli Matarranz e Rojas.



L'intraprendenza di Contador non era stata di certo presa con gioia dagli altri corridori, che hanno accelerato il passo, senza però cercare di fare di più. Ad animare il tutto sono stati però i problemi di Froome, prima con un problema alla bici e poi con un vero e proprio scivolone, causato sia dall'asfalto scivoloso per la polvere, sia per il nervosismo del campione, costretto a inseguire tutti. A quel punto la fuga di Contador si è fatta più rabbiosa, grazie alla consapevolezza di poter tornare a ruggire in un giro che non gli aveva ancora sorriso. In tutto ciò, non ne ha approfittato Nibali, che certo ha rubato secondi preziosi nella classifica generale (ora è a meno di un minuto dal britannico), ma non è riuscito a conquistare la Maglia Rossa. Che lo squalo sia già sicuro di potersela prendere in una tappa di montagna?