Vuelta di Spagna, seconda tappa: tappa e maglia a Lampaert

20 agosto 2017

Yves Lampaert si aggiudica la prima tappa in linea della settantaduesima edizione della Vuelta di Spagna , anticipando la volata e transitando per primo sul traguardo di Gruissan Grand Narbonne. Super azione di Lampaert che a 1km dal traguardo riesce ad allungare transitando per primo all'arrivo e conquistando così anche la maglia rossa grazie agli abbuoni. Buone notizie per Nibali , che nel finale guadagna 8" su tutti gli uomini di classifica.

Yves Lampaert conquista la sua prima vittoria in un grande giro, vincendo la seconda tappa della settantaduesima edizione della Vuelta di Spagna, la Nimes-Gruissan Grand Narbonne. E’ festa doppia per il corridore belga della Quick-Step, che, grazie agli abbuoni, conquista anche la maglia rossa. Sfortunato Matteo Trentin, giunto secondo sul traguardo, che per un solo secondo non riesce a conquistare la leadership, ma comunque contento all'arrivo, visto la vittoria di Lampaert, suo compagno di squadra.



Il momento chiave della seconda tappa è a 5km dal traguardo, quando la Quick-Step, favorita dal vento laterale, crea un ventaglio, portando via una decina di corridori. A mille metri dal termine, Lampaert approfitta di un buco creato dai suoi compagni di squadra e allunga, transitando per primo sul traguardo. Non si fa sorprendere Vincenzo Nibali, che segue l’attacco dei Quick-Step e transita all'arrivo con 8” di vantaggio su Froome e Aru e 13” su Contador.