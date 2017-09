Vuelta di Spagna, quattordicesima tappa: vince un super Majka

2 settembre 2017

Nella prima vera e grande tappa di montagna, una delle più dure, a trionfare è stato il polacco Rafal Majka, autore di una prova di forza e caparbietà, riuscendo ad arrivare al traguardo dopo una corsa condotta in solitaria su un tratto estremamente ostico, capace di mettere in ginocchio alcuni tra i corridori più esperti. Su questi 175 km i più attesi erano proprio Froome e Nibali, visto che la tappa era una delle più importanti in chiave Maglia Rossa. E lo scontro, tanto atteso, è arrivato sul finale, regalando una gioia allo squalo dello stretto.



L'italiano, infatti, è rimasto letteralmente attaccato alla ruota del britannico per tutta la gara, non perdendolo di vista nemmeno per un momento, fino a 3,5 km dal traguardo quando lo Squalo, con un colpo di pinna dei suoi, è scattato percorrendo più di un chilometro, pendenza oltre i 7% di media, in compagnia del terzo grande atteso di giornata: Alberto Contador, con una marcia da vero scalatore. Il tentativo dei due di guadagnare secondi preziosi in classifica generale alla Maglia Rossa è però sfumato un km più tardi, quando Chris Froome ha deciso di tornare competitivo, recuperando tutto il distacco dai diretti concorrenti.



Una gara emozionante in cui Vincenzo Nibali non è riuscito a prendersi il Rosso, ma in cui ha fatto chiaramente capire a Froome che lui c'è, sta bene ed è pronto a dimostrarlo. Questa volta i secondi rubati dall'italiano al britannico, che rimane in testa alla classifica generale, sono solo 4, anche se il loro peso sul morale potrebbe essere determinante.