Vuelta di Spagna, prima tappa: alla BMC la cronosquadre, Dennis in rossa

19 agosto 2017

Grande prova della BMC Racing Team, che trionfa nella cronosquadre di Nimes, prima tappa della settantaduesima edizione della Vuelta di Spagna, battendo i campioni del mondo della Quick-Step per soli 6". E' doppia festa per la squadra americana che conquista, con Rohan Dennis, anche la prima maglia rossa della corsa spagnola. Molto bene anche il Team Sky di Chris Froome, che si piazza in quarta posizione a 9" dai vincitori; una buona notizia per il britannico, che guadagna più di 20" su tutti gli altri uomini di classifica.



Non inizia bene la Vuelta di Fabio Aru, che insieme ai suoi compagni dell’Astana, ha concluso la prova in sedicesima posizione a 41" dalla BMC; peggio del sardo, tra gli uomini che puntano alla vittoria finale, fa solo Romain Bardet, che perde 46". Si difende, invece, la Bahrain di Nibali, che si piazza in nona posizione a 31" di ritardo. Una discreta prova anche della Trek di Contador, alla sua ultima corsa in carriera, che riesce a limitare i danni, piazzandosi in undicesima posizione a 35" dalla squadra americana.