Vuelta di Spagna, ottava tappa: trionfa Alaphilippe, Froome allunga in classifica

26 agosto 2017

L'ottava tappa della Vuelta di Spagna 2017 va a Julian Alaphilippe . Il francese della Quick-Step Floors taglia per primo il traguardo della Hellin/Xorret de Catì, anticipando per 2'' Polanc e Majka ed ottenendo la sua prima vittoria in un grande giro. Nella classifica generale, c'è da segnalare l'allungo di Chris Froome: la maglia rossa guadagna altri 17'' su Aru, Nibali e Chaves, ora secondo a 28'' dall'inglese del Team Sky.

L'inizio di tappa è caratterizzato da una caduta dopo 12 minuti, che favorisce l'allungo di 21 piloti in testa, con 5' di vantaggio dopo un'ora. Al primo GPM, c'è la progressione di De Vreese, che passa insieme a Niemec e Canty. Nel frattempo, il gruppo di testa continua a gestire il vantaggio, ma man mano che si avvicina il traguardo, il distacco diminuisce. Dai 21, allora, si staccano Polanc, Majka e Alaphilippe. Sarà proprio il francese della Quick-Step Floors a compiere, nei 200 metri finali, lo strappo decisivo, che gli consente di tagliare per primo il traguardo della Hellìn/Xorret de Catì ed ottenere la sua prima vittoria in una tappa dei grandi giri. Secondo a 2'', quindi, Jan Polanc, della UAE Team Emirates, mentre il podio è completato da Majka, del Bora-Hansgrohe.



In classifica generale, cambiano i distacchi: il leader, e proprietario della maglia rossa, è sempre Chris Froome, ma il suo vantaggio su Chaves è ora di 28''. L'inglese del Team Sky, infatti, ha tagliato il traguardo insieme ad Albert Contador, guadagnando altri 17'' sul colombiano dell'Orica-Scott, giunto all'arrivo insieme a Vincenzo Nibali, ora a 53'' e Fabio Aru, a 1'06''.