Vuelta, 9a tappa: Dumoulin di classe, la rossa è sua

30 agosto 2015

Tappa completamente pianeggiante e a fianco del Mediterraneo fino a Poble Nou de Benitatxell, poi in pochi chilometri la doppia e pesante scalata ad Alto de Puig Llorenca fa scoppiare i fuochi d'artificio: è proprio ai 4 chilometri dal traguardo che il gruppo riprende i fuggitivi. Il russo Brutt, il francese Bouet e il britannico Thomas sono gli ultimi ad arrendersi, il primo dei big a cercare lo strappo è Valverde. Froome sembra cedere alle accelerazioni dei rivali e invece si produce in una spettacolare rimonta che lo porta quasi alla vittoria di tappa.



E' però Dumoulin il grande protagonista di giornata: l'olandese ingaggia un fantastico duello con la maglia rossa Chaves, che forza troppo ad inizio scalata e nel finale si ritrova senza energie, arrivando addirittura a perdere un minuto in poco più di un chilometro. Meglio del colombiano fanno gli uomini di classifica, ma l'unico a reggere alla progressione irresistibile di Froome è Rodriguez, che perde 5" dal britannico solo a causa degli abbuoni.



Aru c'è, attacca un paio di volta ma non ha le gambe per fare il vuoto. Alla fine è proprio il sardo a piazzarsi al quarto posto: l'azzurro perde 16" da Dumoulin. Quintana arriva a 4" dall'italiano, al pari di Valverde. Benissimo anche Pozzovivo, nono e staccato di soli 33" al traguardo. Al termine della prima settimana l'olandese comanda dunque con 57" su Rodriguez e 59" su Chaves. Aru è sesto a 1'13": Quintana e Froome distano rispettivamente 4" e 5" dall'italiano. Lunedì decima tappa, 146 chilometri da Valencia a Castellon de la Plana, mentre martedì sarà giorno di riposo.