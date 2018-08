Vuelta, 2a tappa: colpaccio di Valverde, Kwiatkowski beffato ma in maglia rossa

26/08/2018

Subito una tappa piuttosto mossa, dopo il cronoprologo di Malaga di ieri. Quattro Gran Premi della Montagna nel percorso da Marbella a Caminito del Rey, pendenze non cattive ma 2400 metri di dislivello che si fanno subito sentire nelle gambe dei corridori. Si parte, dopo pochi chilometri, con una lunga fuga a sette. Alexis Gougeard (AG2r-La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Pierre Rolland (EF Education First-Drapac), Pablo Torres (Burgos-BH), Jonathan Lastras (Caja Rural-Seguros RGA), Luis Angel Mate (Cofidis) ed Hector Saez (Euskadi-Murias) si avvantaggiano sul gruppo, arrivando fino a circa 3 minuti e mezzo, prima che il gruppo ricucisca. Sull’ultima ascesa di giornata, l’Alto del Guadalhorce, la Sky prende il comando delle operazioni e mette tutti alla frusta. Salita piuttosto dolce (2,8% di pendenza media), ma il ritmo del team britannico, unito al gran caldo, fa la differenza. Si schianta la maglia rossa Dennis, che perde subito contatto sulle ultime rampe, arrivando ad accumulare, in pochi chilometri, un ritardo di addirittura 13 minuti. Insieme a lui, naufraga Richie Porte che esce dunque subito di classifica. Si stacca, più avanti, anche Vincenzo Nibali, che conferma di non essere al meglio della forma, un minuto circa di ritardo pure per Zakarin vittima di una caduta nelle prime fasi e in sofferenza. C’è invece con i migliori Fabio Aru. Nel finale, il duello atteso tra Kwiatkowski e Valverde si concretizza. Parte per primo lo spagnolo, il polacco sembra riuscire a operare il sorpasso, ma l’esperto corridore della Movistar ha la meglio. Terzo, a tre secondi, il belga De Plus. In classifica generale, Kwiatkowski nuovo leader con 14 secondi su Valverde e 25 su Kelderman. Aru è 19esimo a 47 secondi, Nibali già lontano, a 4’ e 44’’.