Vuelta 2016, 14a tappa: Gesink re dei Pirenei, Quintana c'è

3 settembre 2016

Una giornata all'attacco per Gesink, coronata dalla prima vittoria in carriera in un grande giro. L'olandese prova fughe dall'inizio alla fine, sull'Aubisque è lui il più fresco: alle sue spalle arrivano il francese Elissonde, staccato di 7 secondi, e il russo Silin (+ 00'09"). Lo spettacolo è davanti, ma è soprattutto nel gruppo maglia rossa: un gruppo che si sfascia sull'ascesa al Col d'Aubisque, con Simon Yates e Johan Chaves grandi protagonisti.



L'inglese della Orica arriva quinto e guadagna più di un minuto su Quintana e Froome, scalando importanti posizioni di classifica. Stessa cosa per il suo compagno colombiano, nono con 30" di vantaggio sulla maglia rossa. Quintana prova con ogni forza a staccare Froome, il vincitore del Tour 2016 si difende coi denti e arriva assieme al rivale, come spesso accaduto in questa Vuelta. Giornata più complicata per Contador, ma la crisi vera è quella di Valverde: lo spagnolo perde 11 minuti ed esce di classifica.