Vuelta 2016, 13a tappa: impresa Conti, l'Italia fa festa

2 settembre 2016

Con 4 Gran Premi della Montagna di terza categoria nella tappa più lunga della Vuelta la fuga di giornata parte fin dai primi chilometri sotto l'egida del gruppo maglia rossa che si disinteressa della corsa. Tra i 12 corridori attaccanti, infatti, non vi sono uomini di classifica e così la Movistar di Quintana concede oltre 20 minuti di vantaggio. Presenti nella fuga anche gli italiani Valerio Conti della Lampre-Merida e Cesare Benedetti della Bora-Argon 18.



Con il plotone dei migliori che dà il via libera, davanti si scatena la bagarre e, a 18 chilometri dall'arrivo, Conti sfrutta una breve salita per allungare sui compagni di avventura. Il corridore della Lampre-Merida fa il vuoto alle sue spalle e centra così la prima vittoria per l'Italia in questa Vuelta con 55 secondi di vantaggio su Wyss e Lagutin. Non cambia ovviamente nulla in classifica generale: il gruppo maglia rossa arriva con un ritardo di oltre 30 minuti e Quintana mantiene 54" di vantaggio su Froome e 1'05" su Valverde. Domani va in scena la temutissima 14esima tappa con arrivo in Francia sull'Aubisque Gourette dopo altri tre Gran Premi della Montagna di prima categoria: attesa battaglia tra i migliori.