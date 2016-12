Vuelta 2016, 12a tappa: Keukeleire vince a Bilbao, Quintana resta leader

1 settembre 2016

Jens Keukelerie (Orica-BikeExchange) vince in volata la 12esima tappa della Vuelta di Spagna, di 193 chilometri da Los Corrales de Buelna a Bilbao, anticipando lo sprint negli ultimi 100 metri. Secondo il francese Maxime Bouet (Etixx-Quickstep), seguono gli italiani Fabio Felline (Trek Segafredo) e Kristian Sbaragli (Dimension Data). Non cambia nulla in classifica generale con Nairo Quintana che mantiene saldamente la maglia rossa di leader.