Vuelta 2015: crono e maglia rossa a Dumoulin, ma Aru resiste

9 settembre 2015

La 17esima tappa della Vuelta di Spagna mette in mostra una straordinaria prova di forza di Tom Dumoulin che domina la cronometro di 38,7 chilometri nei dintorni di Burgos e conquista la maglia rossa di leader della classifica. Resiste alla grande Fabio Aru che chiude decimo a 1'53" ed è ora secondo a soli 3" dallo stesso Dumoulin . Crolla invece l'ex maglia rossa Joaquin Rodriguez (giunto a +3'06"), attualmente terzo nella generale a +1'15".

E' di 46'01" il tempo record col quale Dumoulin percorre i 38,7 chilometri di cronometro nei paraggi della città di Burgos. L'olandese del Team Giant domina dall'inizio alla fine rifilando 1'04" al polacco Maciej Bodnar della Tinkoff-Saxo e 1'08" ad un sorprendente Alejandro Valverde della Movistar che sale così sul gradino più basso del podio odierno.



Prova super per Fabio Aru che limita i danni perdendo 'soltanto' 1'53": tempo che gli permette di restare secondo a 3" da Dumoulin con 3 tappe ancora in programma prima della passerella finale a Madrid. Crollano invece Joaquim Rodriguez e Rafal Majka: lo spagnolo passa dal primo al terzo posto a 1'15" dall'olandese mentre il polacco scivola in quarta posiziona a +2'22".



Domani, nella 18a tappa da Roa a Riaza, Aru avrà la possibilità di attaccare Dumoulin sul Puerto de la Quesera, Gpm di prima categoria posto a 13 chilometri dal tragurdo.