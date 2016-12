Vuelta 2015, 12a tappa: fulmine Van Poppel, Aru sempre in rossa

3 settembre 2015

A trionfare nella 12esima tappa della Vuelta di Spagna è l'olandese Danny Van Poppel . Il ciclista della Trek Factory Racing si è imposto in volata sotto il traguardo di Lleida davanti al sudafricano della Orica GreenEdge Daryl Impey e al tedesco Tosh Van Der Sande della Lotto Soudal. Soltanto quinto John Degenkolb della Giant, tra i favoriti della vigilia. Fabio Aru dell’Astana conserva saldamente la maglia rossa di leader.

Dopo le fatiche del tappone di ieri, la frazione odierna permette ai corridori di prendere fiato con un solo Gran Premio della Montagna di seconda categoria posizionato nella prima parte. A comporre la fuga di giornata sono in 5: Bert-Jan Lindeman, Maxime Bouet, Alexis Gougear, Jacobus Venter e Miguel Angel Rubiano Chavez. Il gruppo maglia rossa li tiene a distanza di sicurezza ma solo a 500 metri dal traguardo vi è l'aggancio con i gregari dei velocisti a tirare a tutta. Lo spunto vincente è di Van Poppel mentre Degenkolb resta imbottigliato nel traffico. Giornata relativamente tranquilla per Aru che resta in maglia rossa con 27 secondi di vantaggio su Purito Rodriguez.