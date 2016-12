Vuelta 2015, 10a tappa: capolavoro Sbaragli, sprint da urlo

31 agosto 2015

Un sorprendente Kristian Sbaragli vince la decima tappa della Vuelta di Spagna di 146 chilometri da Valencia a Castellon. Per il toscano classe 1990 della Mtn-Qhubeka si tratta della prima vittoria in carriera in un grande Giro. L'italiano ha beffato in volata un maestro dello sprint come il tedesco John Degenkolb della Giant. Terzo lo spagnolo José Joaquin Rojas. La maglia rossa resta saldamente sulle spalle dell'olandese Dumoulin.