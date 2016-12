Vuelta, 19a tappa: vince Gougear, Aru perde terreno

11 settembre 2015

Al termine della tappa la giuria si è riunita per valutare una possibile penalizzazione di 10 secondi per Fabio Aru, colpevole di essersi aggrappato al compagno Luis Leon Sanchez sullo strappo finale, usufruendo di una "trainata" da parte dello spagnolo. Aru, al termine della tappa, tra l'altro, era molto nervoso e si è infilato in macchina direttamente, saltando la cerimonia del podio. Nessuna penalità è stata però comminata al corridore dell'Astana.

LA CRONACA DELLA TAPPA

Grande successo del 22enne francese Alexis Gougear della AG2R-La Mondiale che vince la 19esima tappa della Vuelta, 185 km da Medina del Campo ad Avila. Gougear, uno dei fuggitivi della prima ora insieme ad altri 23 corridori, ha attaccato sulla salita più dura di giornata con Duque e Machado e poi ha proseguito da solo, tagliando il traguardo a braccia alzate. Secondo Oliveira a 40", terzo Monfort a 40".



Il gruppo dei migliori, che ha lasciato fare fin dall'avvio, è arrivato ad oltre 16 minuti: sullo strappo conclusivo entrando ad Avila, col fondo in pavé, prima ha tentato l'attacco Valverde poi, quando tutti aspettavano una partenza di Aru o Rodriguez, è invece partita la maglia rossa Dumoulin. Gli altri, sorpresi, hanno reagito con un pizzico di ritardo, in particolare il sardo dell'Astana, e così l'olandese leader della generale ha incrementato, seppur di poco, il suo margine in classifica: Aru ha infatti perso 3", Purito Rodriguez 9".



In classifica generale Dumoulin comanda con 6" di margine su Aru, con 1'24" su Rodriguez, con 2'31" su Majka e con 3'02" su Quintana. Domani, sabato, la 20esima e penultima tappa: 175 km da San Lorenzo de El Escorial a Cercedilla con quattro salite di prima categoria e gli ultimi 10 km in discesa. E' l'ultima occasione per Aru per provare a strappare la maglia rossa a Dumoulin.