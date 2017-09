Vuelta, 18.ma tappa: primo trionfo da professionista per Armée

7 settembre 2017

Una tappa lunga, con 3 diversi picchi, fino all'arrivo in gloria all'Alto de Santo Toribio de Liébana: 3,2 km di salita con una pendenza media del 6,4%, con un picco al 15% a 1,5 km dal traguardo. Ed è stato proprio lì che Alaphilippe ha ceduto, lasciando campo libero agli altri suoi due compagni di fuga: Armée e Lutsenko. A spuntarla è stato il primo dei due, al suo primo trionfo da professionista ma a sorprendere è però stato Visconti, autore di una bella rimonta che lo ha portato a conquistare la terza piazza in uno dei tracciati più duri della Vuelta.

Una tappa complicata insomma, in cui il gruppo si è diviso, riunito e poi ancora spaccato nella gara più frammentata tra quelle corse fino ad ora in Spagna. A non riuscire nel suo intento è però stato Nibali, su cui le aspettative erano alte, che non è riuscito a tenere botta come avrebbe voluto. Dopo una gara passata a stare incollato alla ruota di Froome, lo squalo dello Stretto ha perso il britannico proprio quando sarebbe dovuto essere lui a staccarlo, sulla salita a poco più di un chilometro dal traguardo.



A portare a termine un'ottima prova è invece stato Fabio Aru. Il talentuoso ciclista italiano è riuscito infatti a guadagnare 12 secondi al campione britannico, dopo aver percorso una tappa praticamente in solitaria tra i gruppi in testa e il blocco della maglia roja. La stessa soddisfazione, senza il brivido e la fatica della fuga, se la è concessa Contador, autore di un arrivo da leone davanti a Froome, dopo una prova da esperto corridore. Ora per Nibali si fa dura visto che le tappe scarseggiano e con Froome che sembra veramente la montagna più alta da scalare in questa Vuelta.