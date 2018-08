Viviani, è un momento d'oro: trionfa anche ad Amburgo

19/08/2018

L'italiano Elia Viviani (Quickstep) trionfa nella Cyclassic di Amburgo, vincendo in volata come aveva fatto nella stessa corsa un anno fa. È la prima vittoria per il veronese con indosso la maglia tricolore, che si è imposto a braccia alzate sul francese Arnaud Demare e il norvegese Alexandre Kristoff. Nella volata finale, ha conquistato il quinto posto il neo campione d'Europa, Matteo Trentin. Sesto e settimo posto, rispettivamente, per gli altri azzurri Giacomo Nizzolo e Sacha Modolo. Ha chiuso decimo il campione del mondo Peter Sagan.