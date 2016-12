Troppe cadute al Giro: ecco come evitarle

Le cadute fanno parte del ciclismo, per i corridori sono un rischio del mestiere, le mettono nel conto ma in questa prima settimana di Giro d’Italia sono state decisamente troppe. Colpa anche di alcuni spettatori come minimo incauti, come quello che nel finale della tappa di Genova è saltato giù dal marciapiede con la sua bicicletta cercando di inserirsi nel gruppo lanciato a oltre cinquanta all’ora e causando il ritiro del belga Serry o quello che a Castiglione della Pescaia, in piena volata, si è sporto oltre le transenne con una macchina fotografica dotata di teleobiettivo ed è stato centrato in pieno da Daniele Colli, che cadendo ha trascinato a terra altri corridori tra cui Alberto Contador.