Tour, l'emozione di Thomas: "Non ci posso credere"

28/07/2018

"Non ci posso credere. Non riesco nemmeno a parlare. Improvvisamente mi sono reso conto che avevo vinto il Tour". Geraint Thomas è il ritratto dell'emozione al termine della crono che di fatto lo incorona re della Grande Boucle. "Ho vinto due frazioni e oggi sono arrivato terzo: sono molto contento. E' tutto incredibile. Dopo quello del matrimonio, oggi è il giorno più bello della mia vita", ha aggiunto in lacrime il gallese del Team Sky.