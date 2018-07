Tour, Froome: "Io o Thomas? Basta vinca la Sky"

23/07/2018

In una sala stampa affollatissima di giornalisti ed operatori, Froome e Thomas sono stati presi d'assalto. La rivalità interna alla Sky (il secondo guida la generale con 1'39" sul compagno e grande favorito per la vittoria finale) desta grande curiosità. Il campione britannico nato in Kenya nega qualsiasi divergenza ("lavoriamo nella stessa squadra da anni, abbiamo vissuto insieme e spesso ci siamo allenati insieme") e rivela la strategia per quest'ultima settimana: Ora siamo primo e secondo, quindi non tocca a noi attaccare. Spetta ai nostri avversari cercare di metterci in difficoltà e noi correremo di conseguenza".



Thomas ci ha preso gusto a vestire la maglia gialle e non nasconde il sogno di arrivarci domenica a Parigi. "Più ti avvicini al traguardo finale, più hai voglia di restare lì con la maglia gialla sulle spalle, ma non penso ancora a vincere, preferisco guardare avanti giorno per giorno". Domani si riparte con la 16a tappa, da Carcassonne a Bagnères de Luchon, lunga 218 chilometri.