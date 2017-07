Tour de France, ventesima tappa: Froome piazza il poker

22 luglio 2017

Non vince la tappa ma poco importa, Chris Froome fa esattamente quello che ci si aspetta da lui: gestisce le forze e gli avversari, chiude terzo a soli 6 secondi e si porta a casa il suo quarto Tour de France personale. A trionfare nella penultima tappa, prima della passerella parigina, è il polacco Maciej Bodnar, ha percorso 22,5 chilometri in 28 minuti e 15 secondi, appena uno in meno del connazionale Michał Kwiatkowski.



Ad emozionare è però lo scontro a distanza per la classifica generale tra Romain Bardet, che dal secondo posto scivola al terzo superato dall'ottima prova di Rigoberto Uran, e Mikel Landa. La distanza tra i due si era assottigliata abbastanza da far sperare allo spagnolo di poter concludere terzo nella classifica generale. La tenacia del francese è però bastata a non fargli perdere un'ulteriore posizione anche se il distacco finale tra i due è di un solo secondo. Finisce quinto in classifica generale Fabio Aru. L'italiano, al suo secondo Tour de France, aveva già abbandonato le speranze di vittoria da un po' ma la sua prova in terra francese lascia sicuramente ben sperare per il futuro.