Tour de France, una bici in volo sopra al gruppo

17/07/2018

Al Tour, si sa, se ne vedono di tutti i colori. I tifosi si sbizzarriscono per un piccolo momento di gloria in tv: costumi, bandiere, striscioni, scritte e ogni tipo di invenzione. Durante la decima tappa un caso forse unico. Mentre i corridori procedevano da Annecy verso Le Grand-Bornard, uno spericolato ciclista su una mountain-bike ha letteralmente sorvolato il gruppo, scendendo a tutta velocità da un pendio e attraversando in volo la strada che i ciclisti stavano percorrendo.