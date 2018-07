Tour de France, Thomas si prende tappa e maglia gialla

18/07/2018

Una tappa breve ma dalle molte insidie ridisegna la classifica del Tour: il percorso alpino, con gli ultimi 18 km di salita dalla pendenza con picchi superiori al 9%, presta il fianco a stravolgimenti e novità. L’avvio fa registrare altissime velocità, con Caruso e Sagan subito all’attacco e un gruppone di 25 corridori che fa segnare i primi distacchi significativi dopo neanche dieci chilometri. Barguil, Caruso, Sagan, Sicard e Navarro dettano il ritmo, Alaphilippe non vuole essere da meno ed evita che il ritardo diventi troppo grande. Sagan conquista i punti del traguardo intermedio. Alle spalle del gruppo principale un altro, di circa trenta corridori, resta a un minuto di distanza.



Arrivati al Montèe de Bisanne sia Van Garderen che Alaphilippe recuperano in breve raggiungendo il comando. Il ritardo della Maglia Gialla arriva a oltre 5’ in breve tempo, per Greg Van Avermaet l’andatura resta poco convincente. De Gendt, Barguil e Alaphilippe allungano ulteriormente, ma prima del traguardo mancano ancora due ascese insidiose e poco dopo l’inizio del Col du Prè i tre vengono immediatamente ripresi. Nel gruppone alle spalle perde ancora terreno Van Avermaet, Valverde capisce che il momento può essere propizio e sferra l’attacco. In breve Froome e Nibali vengono staccati con lo spagnolo che si porta a due minuti di vantaggio. Pellizotti prova a complicargli i piani, lo segue Pozzovivo il cui lavoro inizia a essere determinante quando la discesa prende il via. Al comando intanto resistono in tredici, ma assieme alla lotta per la vittoria della tappa si è infiammata quella per la Maglia Gialla a due minuti di distanza.



In testa si mettono in evidenza Caruso, Barguil e Nieve con l’ultimo che per primo riesce a staccarsi ulteriormente, intanto Dumoulin riprende Valverde e dà il suo meglio sull’ultimo tratto di salita iniziando a gettare le basi per un finale da sogno quando mancano due chilometri al traguardo. Ad accelerare però è Thomas, che scatta superando Nieve e andando a tagliare per primo il traguardo. Alle sue spalle Dumoulin e Froome a 20 secondi, a seguire arrivano Martin, Nibali, Bardet, Quintana e Roglic a 59" da Thomas.



Una tappa che ha dimostrato come la condizione di Froome sia ottima, che Dumoulin sia in palla e che il Team Sky dovrà gestire sia la maglia di Thomas che la leadership interna di Froome. Nibali, non brillantissimo, è stato bravo a limitare i danni.