Tour de France, Sagan fa tris: Kristoff battuto allo sprint

20/07/2018

Dopo tre tappe alpine dure e che hanno lasciato per strada tante fatiche, la tredicesima tappa del Tour de France di oggi ha visto i corridori impegnati per ben 169,5 chilometri da Bourg d'Oisans a Valence. Una tappa alla quale non ha partecipato Vincenzo Nibali, fermato ieri a quattro chilometri dall'arrivo sull'Alpe d'Huez. Oggi un'occasione per i velocisti, tant'è che i primi a staccarsi dopo un chilometro sono De Gendt e Scully che restano in testa anche dopo dieci chilometri, con all'inseguimento Schar e Claeys con un ritardo di 40 secondi. Poco prima del gran premio della montagna di Cote de Brié gli inseguitori raggiungono il duo di testa per formare un quartetto, con un vantaggio sul gruppo di tre minuti. Il belga De Gendt si aggiudica il primo gpm della giornata (il secondo della Cote de Sainte-Eulalie-en-Royans se lo aggiudicherà Scully). Piano piano gli inseguitori accorciano le distanze fino a due minuti, e a 75 chilometri dall'arrivo fino a 1'45”. Passano altri grandi 30 chilometri e gli inseguitori arrivano fino a 49” dalla testa del gruppo.



Sono sempre loro quattro a guidare la tappa: Scully, Schar, Claeys e De Gendt con il gruppo della maglia gialla Thomas del Team Sky che a 24 chilometri dall'arrivo continua ad accorciare il distacco fino a 17 secondi. Quando mancano 22 chilometri si stacca Michael Schar con gli altri tre che vengono ripresi dal gruppo. A sei chilometri dall'arrivo il gruppo si compatta per la volata finale che vede un solo protagonista, il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) che con uno sprint da fenomeno si mette alle spalle Alexander Kristoff (Uae Team Emirates) e Arnaud Demare (Groupama-Fdj). Sagan chiude la tappa in 3 ore 45 minuti e 55 secondi. Quarto Degenkolb (Trek-Segafredo) e quinto Van Avermaet (Bmc Racing Team). Stesso tempo per gli italiani Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) così come Jacopo Guarnieri (Groupama-Fdj). Poco cambia in classifica generale dove Geraint Thomas (Team Sky) resta in maglia gialla, seguito da Chris Froome (Team Sky) a 1'39” e Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 1'50”. Lontani i primi italiani con Damiano Caruso (Bmc Racing Team) 25esimo a 39'18” e seguito da Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) a 41'11” dalla maglia gialla.