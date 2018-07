Tour de France: quarta tappa a Gaviria, resta giallo Van Avermaet

10/07/2018

È Fernando Gaviria ad aggiudicarsi la quarta tappa del 105° Tour de France, la La Baule-Sarzeau di 195 km: per il colombiano è la seconda vittoria in quattro giorni. Il corridore della Quick Step ha chiuso davanti a Sagan e Greipel, dopo un recupero sul quartetto di testa nel rettilineo finale della frazione. Resta in maglia gialla Greg Van Avermaet. Chiude molto distante Zakarin, a 58’’ di ritardo dalla vetta. Pasqualon ottimo sesto.