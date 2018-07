Tour de France, il trionfo di Thomas: sugli Champs-Elysées festeggia Kristoff

29/07/2018

Classica passerella sugli Champs-Elysées con tutti i verdetti già emessi. Geraint Thomas sfila in parata con la sua maglia gialla e con il team Sky, dominatore assoluto della corsa. Il gallese è il terzo britannico dopo Wiggins e Froome a imporsi nella Grande Boucle: un monologo interrotto, negli ultimi sette anni, soltanto da Nibali nel 2014. Maglia verde a un immenso Peter Sagan, che la conquista per la sesta volta in carriera. Maglia a pois per Julien Alaphilippe, che sarà sicuramente protagonista delle edizioni degli anni a venire, così come Pierre Latour che conquista la maglia bianca di miglior giovane. Il gruppo rende omaggio a Sylvain Chavanel, all’ultima partecipazione al Tour, regalandogli il giro d’onore sotto l’Arco di Trionfo.



Nell’andatura quasi cicloturistica del gruppo (nella prima ora percorsi appena 32,3 km), prova a sparigliare le carte un gruppetto di sei corridori, che si avvantaggia a 47 km dal traguardo. Vanno via Silvan Dillier (AG2R-La Mondiale), Taylor Phinney (Education First), Michael Schär (BMC), Damien Gaudin (Direct Energie), Nils Politt (Katusha-Alpecin) e Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert), che arrivano a prendere quasi 50 secondi di vantaggio, mettendo alla frusta il gruppo. Il ricongiungimento avviene comunque durante l’ultimo giro del circuito parigino. Ai -2, ci provano prima Marcato, quindi Oss e Lampaert, che riescono ad avvantaggiarsi di qualche metro. Oss salta e Lampaert allunga, ma nello sprint finale, in una volata atipica ristretta a pochi corridori, si impone Kristoff davanti a Degenkolb e Demar.