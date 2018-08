Tour de France, il sindaco dell'Alpe d'Huez scrive a Nibali

31/07/2018

C’è posta per Vincenzo Nibali. Il corridore messinese, che ha dovuto abbandonare anticipatamente il Tour de France per una caduta provocata da un tifoso lungo la salita che conduce all’Alpe d’Huez, ha ricevuto una lettera da parte del sindaco della stazione sciistica francese. Nella lunga missiva Jean-Yves Noyrey, ha ringraziato l’italiano per aver raggiunto la cima nonostante tutto: “La ammiro per il suo coraggio. Non vedo l’ora di rivederla per le strade di tutto il mondo”.