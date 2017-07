Tour de France: frattura alla rotula, Valverde si ritira

1 luglio 2017

Il Tour de France perde subito un pezzo: Alejandro Valverde si ritira. Lo spagnolo del team Movistar è stato protagonista di una brutta caduta durante la prima tappa: scivolando sotto la pioggia, il ciclista è andato a sbattere contro le transenne a metà percorso della prova a cronometro per le strade di Dusseldorf, in Germania, da dove ha preso il via la corsa. Valverde dopo la botta è subito stato portato in ospedale per accertamenti che hanno rivelato una frattura alla rotula.