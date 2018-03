Tour de France come la F1: tempi duri per le "Miss"

2 marzo 2018

Tempi duri per le modelle nello sport. Dopo l'addio alle "omberlline" voluto dalla Formula 1, le Miss rischiano il posto anche al Tour de France. L'A.S.O., organizzatrice della corsa ciclistica francese, starebbe pensando di chiudere la tradizionale cerimonia sul podio con le modelle a premiare i vincitori di tappa e non solo. Un'idea che potrebbe essere attuata già dall'edizione 2018 della Grande Boucle sulle orme della Vuelta e non solo.